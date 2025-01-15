Gemlik'te 6 Köpek ve 1 Kedi Ölü Bulundu - Son Dakika
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Gemlik'te 6 Köpek ve 1 Kedi Ölü Bulundu

Gemlik\'te 6 Köpek ve 1 Kedi Ölü Bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hayvanseverler tarafından yapılan incelemeler sonucu 5 yavru köpek ve 1 kedi zehirlenerek ölü bulundu. Olayın kesin nedeni, yapılacak nekropsi ile belirlenecek.

15.01.2025 14:12  Güncelleme: 14:13
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5'i yavru, 6 köpek ile 1 kedi, ölü bulundu. Hayvanların zehirlendiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Olay, Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanseverler, düzenli olarak besledikleri köpek ve kedilere mama vermek için bu sabah Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu'nun yakınındaki boş araziye gitti. Grup, 5 yavru köpek ile 1 kediyi arazide hareketsiz yatarken buldu. Çevreyi kontrol eden hayvanseverler, yakınlardaki kullanılmayan kulübede de yetişkin 1 köpeği ölü buldu. Zehirlendiği değerlendirilen kedi ve köpeklerin kesin ölüm nedeni, Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile belli olacak.

Kaynak: DHA

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