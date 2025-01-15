Bursa'nın Gemlik ilçesindeki boş arazide 6 köpek ve 1 kedi ölü bulundu.
Kurşunlu Mahallesi'ne besleme yapmaya giden bir grup hayvansever, Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu'nun yakınındaki boş arazide 6 köpek ve 1 kedinin hareketsiz yattığını gördü.
Yapılan incelemede hayvanların öldüğü belirlendi.
Hayvanların kesin ölüm nedeninin Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile belli olacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Gemlik'te 6 Köpek ve 1 Kedi Ölü Bulundu - Son Dakika
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