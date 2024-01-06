Gemlik\'te akaryakıt istasyonunda sucuk yıkama olayı

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, minibüs içindeki sucukların yıkanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kurtul Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümünde minibüs içindeki sucukların tazyikli suyla yıkanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, sucukların bulunduğu aracın İ.Y. (48) isimli bir kadına ait olduğunu belirledi.

Araştırmada, minibüsü kullananın İ.Y'nin eşi H.H.Y. (55) ve yanındaki kişinin F.M. (35) olduğu da tespit edildi.

Halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama işlemi yaptıkları belirlenen H.H.Y. ve F.M, Gemlik Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Minibüste bulunan 70 kilogram sucuk ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.