Gemlik'te Bayram Sonrası Kapsamlı Temizlik
Gemlik'te Bayram Sonrası Kapsamlı Temizlik

01.06.2026 11:51  Güncelleme: 13:40
Gemlik Belediyesi, Kurban Bayramı sonrası ilçe genelinde kapsamlı temizlik yaparak kurban atıklarını topladı, alanları yıkayıp dezenfekte etti.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ardından ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hem Kurban Pazarı'nda hem de mahallelerde yoğun mesai harcandı.

Bayram süresince kullanılan Kurban Pazarı'nda detaylı temizlik çalışması yapan ekipler, alanı tankerlerle yıkadı. Temizlik personelinin titiz çalışmalarıyla pazar alanında oluşan atıklar temizlenirken, greyder ve kepçelerle biriken kurban atıkları ve diğer atıklar toplanarak bölge hijyenik hale getirildi.

Kent genelinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, kurban kesimleri sonrasında çevreye bırakılan deri ve çeşitli atıkları topladı. Halk sağlığını tehdit edebilecek, bakteri ve zararlı oluşumuna neden olabilecek kurban atıklarının hızla kaldırılması için yoğun çalışma yürüten ekipler, kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçti.

Temizlik çalışmaları kapsamında çöp konteynerleri de özel yıkama araçlarıyla temizlenerek dezenfekte edildi. Böylece bayram sonrası oluşabilecek sağlık risklerinin azaltılması ve çevre temizliğinin korunması hedeflendi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bayram süresince ve sonrasında özveriyle çalışan belediye personeline teşekkür ederek, "Kurban Bayramı'nın ardından ilçemizin dört bir yanında hızlı ve kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin sağlığı ve kentimizin temizliği bizim önceliğimizdir. Bayram boyunca fedakarca görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Gemlik için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

