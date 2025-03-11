Gemlik'te Çarşı Deresi İçin Temizlik Çalışması Başlatıldı

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğiyle Çarşı Deresi'nde geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri, Çarşı Deresi'nde koordineli şekilde dere temizliğine başladı.

Yağışların azalmasıyla su akışının yavaşladığı dere, havanın ısınmasıyla yosunlanma ve balçık oluşumu nedeniyle kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ekipler, çalışmalara ilk olarak balçık tabakasını temizleyerek başladı. Ardından derenin suyunun daha berrak ve sağlıklı hale gelmesi için kapsamlı bir bakım sürecine girilecek.

Sadece su temizliğiyle sınırlı kalmayacak çalışmada, dere çevresi de temizlenecek. Ekipler, çevrede biriken çöpleri ve yabani bitkileri temizleyerek, derenin hem estetik hem de çevresel açıdan daha sağlıklı bir hale getirilmesini hedefliyor.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, temizlik çalışmalarının sadece kısa vadeli bir çözüm olmayacağını, dereyi daha sağlıklı tutmak amacıyla düzenli bakım çalışmalarının devam edeceğini belirterek, Çarşı Deresi'nin ilçenin doğal güzelliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Deviren, "İlçemize yakışan bir hale getirmek için Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde çalıştığımız Çarşı Deresi'nde kapsamlı bir temizlik başlattık. Öncelikle balçık tabakasını temizleyerek derenin suyunu berrak hale getireceğiz. Bu çalışmayla hem çevreyi koruyacağız hem de halkımızın daha sağlıklı bir yaşam alanına kavuşmasını sağlayacağız" dedi.