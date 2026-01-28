Gemlik'te Dilencilere Yönelik Denetimler Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gemlik'te Dilencilere Yönelik Denetimler Sürüyor

28.01.2026 11:14  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, yardım ve ihtiyaç sahibi olarak kendini tanıtan şahısları hedef alarak kontroller gerçekleştiriyor.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Gemlik Zabıtası tarafından çarşı merkezi, AVM önleri ve pazar yerlerinde gerçekleştirilen kontrollerde; ilçe ve il dışından geldikleri tespit edilen, kendilerini yardım ve ihtiyaç sahibi olarak tanıtarak esnafı ve vatandaşları hedef alan kişilere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında dilencilik yoluyla elde edildiği belirlenen paralara, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konularak encümene sunulmak üzere işlem yapıldı. Ayrıca dilencilik yapan şahıslara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın iyi niyetini istismar eden, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara kesinlikle izin vermiyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Hemşehrilerimizden bu tür durumlarla karşılaştıklarında Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te Dilencilere Yönelik Denetimler Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:55:16. #7.11#
SON DAKİKA: Gemlik'te Dilencilere Yönelik Denetimler Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.