Gemlik\'te komşu, ifadesinde çifti barfiks demiriyle öldürdüğünü söyledi; tutuklandı

Gemlik'te komşu, ifadesinde çifti barfiks demiriyle öldürdüğünü söyledi; tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Gemlik'te evlerinde öldürülen çiftin cinayet şüphelisi komşu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, kendisini sürekli şikayet ettiklerini belirtip olay sabahı tartıştıklarını ve çifti barfiks demiriyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
BARFİKS DEMİRİYLE ÖLDÜRMÜŞ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (62) ile eşi Asiye Kara'nın (60) evlerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşuları Kerem Seymen (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seymen'in ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Olay sabahı da yine şikayet edince tartıştık. Ben de barfiks demiriyle vurup, saplayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.
Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),
Kaynak: DHA
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