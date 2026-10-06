Gemlik\'te komşu, ifadesinde çifti barfiks demiriyle öldürdüğünü söyledi; tutuklandı

BARFİKS DEMİRİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (62) ile eşi Asiye Kara'nın (60) evlerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşuları Kerem Seymen (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seymen'in ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Olay sabahı da yine şikayet edince tartıştık. Ben de barfiks demiriyle vurup, saplayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),