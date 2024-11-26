Gemlik'te Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gemlik'te Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Gemlik\'te Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Gemlik Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel davet düzenleyerek öğretmenleri ödüllendirdi. Programa katılan bin kişi, turnuvalarda dereceye giren öğretmenlere madalya ve kupa verildi.

26.11.2024 11:21  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Gemlik Belediyesi, Öğretmenler Günü'ne özel bir davet düzenledi. Davette okullar arasında düzenlenen turnuvalarda derece alan öğretmenlere madalyaları ve kupaları takdim edildi.

Gemlik Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen davet, coşkulu anlara sahne oldu. Programa, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Vekili Durmuş Uslu, Garnizon Komutanı Tank. Alb. Refai Eciroğulları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ile öğretmenler ve aileleri katıldı. Yaklaşık bin kişi, Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Programda söz alan Belediye Başkan Vekili Durmuş Uslu, Belediye Başkanı Şükrü Deviren adına tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, onlara emeklerinden dolayı teşekkür etti. Okullar arasında düzenlenen çeşitli turnuvalarda derece alan öğretmenlere de madalya ve kupaları verildi. Öğretmenler, orkestranın seslendirdiği şarkılar ile keyifli bir akşam yaşadı.

Kaynak: ANKA

Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Gemlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Gemlik'te Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.