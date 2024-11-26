Gemlik\'te Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Güncel

(BURSA)- Gemlik Belediyesi, Öğretmenler Günü'ne özel bir davet düzenledi. Davette okullar arasında düzenlenen turnuvalarda derece alan öğretmenlere madalyaları ve kupaları takdim edildi.

Gemlik Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen davet, coşkulu anlara sahne oldu. Programa, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Vekili Durmuş Uslu, Garnizon Komutanı Tank. Alb. Refai Eciroğulları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ile öğretmenler ve aileleri katıldı. Yaklaşık bin kişi, Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Programda söz alan Belediye Başkan Vekili Durmuş Uslu, Belediye Başkanı Şükrü Deviren adına tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, onlara emeklerinden dolayı teşekkür etti. Okullar arasında düzenlenen çeşitli turnuvalarda derece alan öğretmenlere de madalya ve kupaları verildi. Öğretmenler, orkestranın seslendirdiği şarkılar ile keyifli bir akşam yaşadı.