Gemlik'te TIR Kazası Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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Gemlik'te TIR Kazası Trafiği Felç Etti

Gemlik\'te TIR Kazası Trafiği Felç Etti
02.06.2026 23:58
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Kontrolünü kaybeden TIR, Bursa-Yalova kara yolunu kapadı. Ekipler yolu kontrollü açtı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde şoförünün kontrolünü yitirdiği TIR'ın makaslaması sonucu Bursa- Yalova kara yolu trafiğe kapandı. Kaza anı, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gemlik ilçesi Bursa-Yalova kara yolunda meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa'ya ilerlerken şoförünün kontrolünü kaybettiği 06 EUZ 85 plakalı TIR, makasladı. Dorsenin yolu kapatması nedeniyle bölgede trafik uzun süre durma noktasına gelirken, araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan TIR'ın makasladığı anlar, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik akışı, yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yalova, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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