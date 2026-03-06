Gemlik'te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli Düzenlendi

(BURSA) – Gemlik Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli"ne ev sahipliği yaptı. Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Adli Yardım Bürosu Sorumlusu Av. Özlem Erdem Gürgen'in konuşmacı olduğu panelde, kadın hakları mücadelesi ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Gemlik Belediyesi Balıkpazarı Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi, 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen panelde, Türkiye ve dünyadaki kadın hakları mücadelesinin tarihsel süreci ile güncel tablo detaylı bir şekilde ele alındı.

Şiddetle mücadele ve politika önerileri

Panelde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri tartışılırken; kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, iş yaşamı ve eğitimdeki eşitsizlikler gibi kritik konular üzerinde duruldu. Av. Özlem Erdem Gürgen, bu sorunlarla mücadele etmek için uygulanabilecek politikaları ve hukuki çözüm yollarını katılımcılarla paylaştı.

Kadınlar deneyimlerini paylaştı

Etkinliğin son bölümünde gerçekleştirilen soru-cevap kısmında, katılımcılar kendi yaşam deneyimlerini ve görüşlerini dile getirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanında yerel düzeyde yapılabilecek çalışmalar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan panel, dayanışma mesajlarıyla sona erdi.