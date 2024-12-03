Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.
İstanbul- İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri'nde bir aracı durduran ekipler, içindeki H.İ.A. (44), O.T. (25) ve F.Y'yi (18) yakaladı.
Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gemlik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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