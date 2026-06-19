Gemlik Belediyesi'nden Okul Çevrelerinde Yks Tedbiri - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi'nden Okul Çevrelerinde Yks Tedbiri

19.06.2026 16:55  Güncelleme: 17:20
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Gemlik Belediyesi, YKS sınav günlerinde öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için okul çevrelerinde inşaat, hafriyat ve gürültüye neden olacak tüm faaliyetleri durdurma kararı aldı. Yasak saat 09.00-15.00 arasında geçerli olacak, uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

(BURSA)- Gemlik Belediyesi, YKS'ye girecek öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için sınav günlerinde okul çevrelerinde inşaat, hafriyat ve gürültüye neden olabilecek tüm faaliyetleri durdurma kararı aldı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) öncesinde, Gemlik'te sınava girecek öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek unsurların önüne geçmek amacıyla önemli bir karar alındı. Gemlik Belediyesi, sınav günlerinde okul çevrelerinde sessizliğin sağlanması için harekete geçti. 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günü ilçedeki okulların çevresinde devam eden inşaat faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul çevresindeki inşaat alanlarında denetim gerçekleştirerek, müteahhit ve yetkilileri konu hakkında bilgilendirdi.

YASAĞA UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Yapılan düzenlemeye göre sınavların gerçekleşeceği iki gün boyunca saat 09.00 ile 15.00 arasında; inşaat çalışmaları, yıkım, hafriyat işlemleri, kırıcı ve delici alet kullanımı ile yüksek sesli müzik yayını ve gürültüye neden olabilecek tüm faaliyetler yasak kapsamına alındı. Uygulama öğrencilerin sınav esnasında daha sakin ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir ortamda sınava girmelerini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Yasağa uymayanlar hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Gençlerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan YKS sürecinde, onların en iyi koşullarda sınava girebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi'nden Okul Çevrelerinde Yks Tedbiri - Son Dakika

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