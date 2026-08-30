Gemlik\'te Zafer Bayramı Coşkusu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde her milli bayramda pencerelerini ve balkonlarını Türk bayraklarıyla donatan site sakinleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da geleneği bozmayarak yüzlerce Türk bayrağı asıp, siteyi kırmızı-beyaza boyadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kent genelinde resmi törenler ve etkinliklerle kutlanırken, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinleri, milli bayram geleneğini bozmadı. Her milli bayramda balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan site sakinleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da siteyi kırmızı beyaza bürüdü. Yüzlerce bayrağın aynı anda dalgalandığı site, uzaktan bakıldığında adeta kırmızı-beyaz bir tabloyu andırırken; görüntüler sanal medyada büyük ilgi gördü.