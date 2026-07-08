Genç Buluşmalar Sergisi Açıldı

"Genç Buluşmalar" sergisinin üçüncü edisyonu Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluştu.
Küratörlüğünü Meriç Aktaş Ateş'in üstlendiği sergide, Türkiye'nin farklı üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdüren 44 genç sanatçının 90'ın üzerinde eseri yer alıyor.
Genç sanatçıların üretimlerini kamusal alanda görünür kılmayı amaçlayan sergi, farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirerek yeni kuşağın sanatsal ifade biçimlerine ve çağdaş sanat alanındaki güncel arayışlara odaklanıyor.
Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden genç sanatçıların eserlerini bir araya getiren sergi, Taksim Sanat'ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.
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