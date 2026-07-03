Genç Buluşmalar Sergisi, 8 Temmuz'da Taksim Sanat'ta Ziyarete Açılıyor - Son Dakika
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Genç Buluşmalar Sergisi, 8 Temmuz'da Taksim Sanat'ta Ziyarete Açılıyor

03.07.2026 14:00  Güncelleme: 14:27
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İBB Kültür AŞ'ye bağlı Taksim Sanat, 50'yi aşkın genç sanatçının 90'dan fazla eserini bir araya getiren Genç Buluşmalar sergisinin üçüncü edisyonunu 8 Temmuz'da ücretsiz olarak ziyarete açıyor.

(İSTANBUL) - İBB Kültür AŞ'ye bağlı Taksim Sanat, Türkiye genelinden 50'yi aşkın sanatçının eserlerinin yer aldığı Genç Buluşmalar sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Farklı disiplinlerden 90'ın üzerinde eserin bulunduğu sergi, genç sanatçıların çalışmalarını kamusal alanda görünür kılmayı amaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat, genç sanatçıların çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan "Genç Buluşmalar" sergisinin üçüncü edisyonunu, 8 Temmuz'da ziyaretçilerle buluşturuyor. Küratörlüğünü Dr. Meriç Aktaş Ateş'in üstlendiği sergide, Türkiye'nin farklı üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren öğrencilerin eserleri yer alıyor.

Genç sanatçıların çalışmalarını kamusal alanda görünür kılmayı amaçlayan "Genç Buluşmalar", farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirerek yeni kuşağın sanatsal ifade biçimlerine odaklanıyor. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden bir araya gelen gençlerin güncel çalışmalarını izleyiciyle buluşturan sergi, çağdaş sanat alanındaki yeni arayışlara ve farklı yaklaşımlara da alan açıyor.

Sergi, 8 Temmuz itibarıyla ücretsiz olarak Taksim Sanat'ta görülebilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Genç Buluşmalar Sergisi, 8 Temmuz'da Taksim Sanat'ta Ziyarete Açılıyor - Son Dakika

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