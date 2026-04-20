Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Felsefeci Ödülleri Sahiplerini Buldu

20.04.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen yarışmada genç felsefecilerin eserleri ödüllendirildi.

İstanbul genelinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Genç Felsefeci Ödülleri"nde kazanan isimler belli oldu.

Yüzlerce ortaokul öğrencisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Özel Erkan Ulu Okullarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada, "sosyal ilişkiler" kavramı üzerine eserler üretti.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, sosyal rolleri ve bireyin bu roller içindeki sıkışmışlığını sorgulayan eserlerden ilk üçü ödüllendirildi ve bir eser de jüri özel ödülüne layık görüldü.

Birinciliğe FMV Erenköy Işık Okullarından Karatay Yaman Damgacıoğlu "Üç Maske, Bir Soru" adlı eseriyle, ikinciliğe SEV Okulları öğrencileri Talya Gökçetin ve Zeynep Tepret "Maskesiz Kalabilir miyiz?" eseriyle, üçüncülüğe ise Özel Taş Ortaokulundan Ali Aras Kaya ve Beliz Aytaç "Kendimiz mi, Maskemiz mi?" başlıklı podcast çalışmasıyla değer görüldü.

Bu yıl "Jüri Özel Ödülü" ise "Aynı Ev Farklı Zamanlar" eseriyle Hisar Okullarından Mila Karaköseoğlu'na verildi.

Yarışmanın jürisi MEF Üniversitesinden Dr. Melike Acar, felsefeci Dr. Özge Özdemir, Özel Erkan Ulu Okulları felsefe öğretmeni Özden Ağbulut ile okulun genel koordinatörü, eğitim danışmanı Zeynep Ulu Banaz'dan oluştu.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye "www.gencfelsefeciodulleri.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
Bayern Münih nisan ayında şampiyon Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Arsenal’i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı Arsenal'i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı“nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda konuştu

17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 17:45:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.