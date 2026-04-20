Genç Felsefeci Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul genelinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Genç Felsefeci Ödülleri"nde kazanan isimler belli oldu.

Yüzlerce ortaokul öğrencisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Özel Erkan Ulu Okullarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada, "sosyal ilişkiler" kavramı üzerine eserler üretti.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, sosyal rolleri ve bireyin bu roller içindeki sıkışmışlığını sorgulayan eserlerden ilk üçü ödüllendirildi ve bir eser de jüri özel ödülüne layık görüldü.

Birinciliğe FMV Erenköy Işık Okullarından Karatay Yaman Damgacıoğlu "Üç Maske, Bir Soru" adlı eseriyle, ikinciliğe SEV Okulları öğrencileri Talya Gökçetin ve Zeynep Tepret "Maskesiz Kalabilir miyiz?" eseriyle, üçüncülüğe ise Özel Taş Ortaokulundan Ali Aras Kaya ve Beliz Aytaç "Kendimiz mi, Maskemiz mi?" başlıklı podcast çalışmasıyla değer görüldü.

Bu yıl "Jüri Özel Ödülü" ise "Aynı Ev Farklı Zamanlar" eseriyle Hisar Okullarından Mila Karaköseoğlu'na verildi.

Yarışmanın jürisi MEF Üniversitesinden Dr. Melike Acar, felsefeci Dr. Özge Özdemir, Özel Erkan Ulu Okulları felsefe öğretmeni Özden Ağbulut ile okulun genel koordinatörü, eğitim danışmanı Zeynep Ulu Banaz'dan oluştu.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye "www.gencfelsefeciodulleri.com" adresinden ulaşılabilir.