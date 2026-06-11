Genç İcra Müdür Yardımcısı Tu¨m Yıldızların Altında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Genç İcra Müdür Yardımcısı Tu¨m Yıldızların Altında Ölü Bulundu

11.06.2026 18:36
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Berivan Tunç, Adana'daki evinde ölü bulundu. Düğününe 2 ay kala hayatını kaybetti.

ADANA'da icra müdür yardımcısı Berivan Tunç (31), yaşadığı apartman dairesinin banyosunda ölü bulundu. Tunç'un 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan Yüreğir Vergi Dairesi'nde İcra Müdür Yardımcısı Berivan Tunç, mesaiye gelmeyince iş arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Evin zilini çalan ekipler, genç kadın kapıyı açmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin kapısını kırdığı daireye giren polis, Berivan Tunç'u banyoda hareketsiz yaparken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı belirtilen Tunç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç İcra Müdür Yardımcısı Tu¨m Yıldızların Altında Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cemile Çiğdem Çelik Cemile Çiğdem Çelik:
    çok yazık gerçekten böyle güzel bir yaşta düğün hayalini kuran biri var mı diye düşünüyorum onun arkasındaki ailesi ve sevenleri için çok acı olmuştur keşke kimseyi bu kadar kötü şeylerle yüz yüze bırakmasa hayat 0 0 Yanıtla
  • Elif Saygili Elif Saygili:
    neden böyle şeyler oluyo ya niye şimdi hiç anlamadım çok genç çok genç 0 0 Yanıtla
  • Barış Oğuz Barış Oğuz:
    ya böyle birinin böyle gitmesi çok üzücü ama birde düğün masraflarını ödemiş mi acaba onun ailesi çok zor durumdadır şimdi 0 0 Yanıtla
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