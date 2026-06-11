Genç İcra Müdür Yardımcısı Tu¨m Yıldızların Altında Ölü Bulundu

Cemile Çiğdem Çelik:

çok yazık gerçekten böyle güzel bir yaşta düğün hayalini kuran biri var mı diye düşünüyorum onun arkasındaki ailesi ve sevenleri için çok acı olmuştur keşke kimseyi bu kadar kötü şeylerle yüz yüze bırakmasa hayat