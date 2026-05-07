Genç İşsizliğe Çözüm İçin Kariyer Fuarı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "İşsizlik önemli bir problem ve günümüzde işsizlik oranının yüzde 8,1'lere düştüğünü ifade etmek isterim. Genç işsizlik oranı ise yüzde 15'ler seviyesinde, bunun da OECD'nin belirlemiş olduğu yüzde11,5 seviyesine çekmek için bir gayretimiz var" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, protokol üyeleri, özel sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla başladı. Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, öğrenciler kısa bir müzik dinletisi sundu.

'13 KURUM, 150 STANTTA SUNUM YAPILACAK'

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Gaziantep, Adana, Samsun, Antalya, Aydın, Trabzon, Konya, Erzurum ve Van'ın ardından bugün Tekirdağ'da olduklarını söyledi. Ertem, "Bundan sonra da Bursa ve Malatya fuarlarımız olacak ve bu yılın etkinliklerini kapamış olacağız. Bugün burada 64'ü özel sektör, 25'i kamu kurumu, 24'ü sivil toplum kuruluşu olmak üzere 113 kurum ve kuruluşun katılımıyla iş birliği zemini hazırlandı ve 150 stantta bunların sunumu gerçekleştirilecek. Tabii katkı sağlayan önemli kurumlarımız var. Türk Telekom, Türk Hava Yollar, TUSAŞ, Türkiye Petrolleri A.Ş, Vakıflar Bankası gibi önemli kamu kurumları bu etkinlikte bizlere katkı sağladılar. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitemiz, Edirne Trakya Üniversitemiz, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi de bu etkinlikte yer aldılar onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

'GENÇ İŞSİZLİKTE 2030 VİZYONUNA ULAŞACAĞIZ'

İşsizliğin günümüzde önemli bir problem olduğunu söyleyen Ertem, "İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı olarak, işsizlikle ve onun yanı sıra istihdam imkanları ile bir yürütüm sağlamamız gerekiyor. İşsizlik önemli bir problem ve günümüzde işsizlik oranının yüzde 8,1'lere düştüğünü ifade etmek isterim. Genç işsizlik oranı ise yüzde 15'ler seviyesinde, bunun da OECD'nin belirlemiş olduğu yüzde11,5 seviyesine çekmek için bir gayretimiz var. İnanıyorum ki bunu eğer bu kariyer fuarlarıyla, gençlerimizi işe yönlendirme ile birlikte onu da gerçekleştireceğimize ve 2030 vizyonuna da ulaşacağımıza inanıyorum. Ne kadar gençliğimize ve genç istihdamına önem verdiğimizi ifade etmek için şu rakamı paylaşmak istiyorum. Son 3 yıllık periyot içerisinde 3 milyon gencimize ulaşarak istihdam imkanı verme ve 450 milyar TL gibi bir bütçeyi buna ayırmış vaziyetteyiz. Umuyorum ki bunun yasalaşma süreci meclisten geçtikten sonra bununla alakalı olarak gençlerimiz daha istihdam imkanına kavuşacaklardır" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİN AYAĞINA FİRMALARI GETİRİYORUZ'

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, üniversiteden mezun olan gençlerin çalışma hayatını atılacağını belirterek, "Birçok firmayı dolaşacak, gezecek o firmaları gençlerimizin ayağına getiriyoruz. Bir an önce tamda istedikleri gönlüne sindiği bir işe girmesi için fırsat yaratıyoruz. Bu sadece gençler için bir fırsat değildir, aslında sanayicimiz içinde çok önemli bir fırsat. Çünkü biliyorum ki birçok sanayicimiz nitelikli iş gücü arıyor. Onlar içinde dehşet ve önemli bir fırsat dolayısıyla Cumhurbaşkanlığımıza, İŞKUR genel müdürlüğümüze şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'e günün anlamına yönelik hediye takdiminde bulundu.