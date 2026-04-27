Genç Kanser Hastaları Sosyal Medyayı Destek Aracı Olarak Kullanıyor

Genç kanser hastaları, sosyal medyayı yalnızca eğlence için değil, aynı zamanda destek bulma, kendilerini ifade etme ve yalnızlıkla başa çıkma aracı olarak kullanıyor. Bu durum, sosyal medya yasakları tartışmalarını karmaşık hale getiriyor. Uzmanlar, platformların gençler için bir 'anlatı alanı' işlevi gördüğünü ve yasaklamanın çözüm olmadığını savunuyor.

ABD'de yapılan bir araştırma, genç kanser hastalarının sosyal medyayı duygusal destek almak ve benzer deneyimler yaşayan kişilerle bağlantı kurmak için aktif olarak kullandığını gösteriyor. Ancak aşırı görünürlük baskısı ve kimlik meselesi gibi riskler de bulunuyor. Uzmanlar, çözümün bilinçli kullanım ve rehberlik olduğunu vurguluyor.