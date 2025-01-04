Genç Kızılay ekibi, şehit Fethi Sekin\'in kabrinin temizliğini yaptı

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Türk Kızılay Baskil Temsilciliğine bağlı Genç Kızılay ekibi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıyı engellerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, aradan geçen 8 yıla rağmen unutulmuyor.

Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bulunan şehit Sekin'in kabrini ziyaret eden Genç Kızılay Baskil ekibi, kabrin ve çevresinin temizliğini yaptı, dua etti.