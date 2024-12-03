Genç Sağlık Sendikası 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı Kutladı - Son Dakika
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Genç Sağlık Sendikası 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı Kutladı

Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında acil sağlık hizmetleri ekiplerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının önemine vurgu yaptılar. Böçkün, bu kahramanların hayatlarını can kurtarmaya adadığını belirtti ve görevleri sırasında şehit olan sağlık çalışanlarına rahmet diledi.

03.12.2024 16:54
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Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve yönetim kurulu üyeleri sağlıkçıları ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Başkan Böçkün ve üyeler 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine, görev yaptıkları sağlık istasyonlarında ziyarette bulundu.

Böçkün, görevlerini fedakarca ve başarı ile yerine getiren acil sağlık hizmetlerinde görev yapan doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücülerini hayatlarını can kurtarmaya adamış kahramanlar olarak nitelendirdiklerini belirtti.

İnsana verilen bu kutsal hizmetin her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Böçkün, görevleri sırasında şehit olan tüm sağlık çalışanlara Allah'tan rahmet diledi.

Görevleri başında şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Böçkün, tüm sağlık çalışanlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç Sağlık Sendikası 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı Kutladı - Son Dakika

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