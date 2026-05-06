Genç Sanat Yarışması Başlıyor

06.05.2026 03:21
12'nci Genç Sanat Proje Yarışması, 1 Haziran'da başvurularını e-Devlet üzerinden kabul edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 12'ncisi düzenlenecek "Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması"nın başvuruları 1 Haziran'da başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla organize edilen yarışma için hazırlık süreci başladı.

Genç yeteneklerin resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi alanlarda üretimlerini sanat çevreleriyle buluşturmayı hedefleyen yarışma, bu yıl günümüz sanatındaki öncü ve yeni eğilimlere odaklanacak.

Serbest konulu olarak gerçekleştirilecek yarışmada, 35 yaş ve altı uygulamalı sanat eğitimi alan genç sanatçılar projeleriyle yarışacak.

Organizasyonda başarı ödülüne layık görülen 5 esere 80'er bin lira, mansiyon alan 5 esere 40'ar bin lira ve sergilemeye değer bulunan 20 esere 20'şer bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira para ödülü takdim edilecek.

Yarışma sonunda farklı üniversitelerden genç sanatçıların birlikte yer alacağı karma sergiyle güncel sanatın son yıllardaki gelişimi de gözler önüne serilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Yarışmanın başvuruları, 1 Haziran-1 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden çevrim içi kabul edilecek.

Genç sanatçılar, "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" internet adresi üzerinden e-Devlet bağlantılı sistem aracılığıyla yarışmaya başvurabilecek ve şartnameye de buradan erişilebilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şentürk, Sabancı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Ahu Antmen, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Doyran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Arapoğlu ve Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Arslan yer alacak.

Kaynak: AA

