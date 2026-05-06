Genç Sanatçılara Sergileme İmkanı

Genç Sanat Mekan, 30 yaş altı sanatçılara eserlerini ücretsiz sergileme fırsatı sunuyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, sanat platformu 'Genç Sanat Mekan' ile 30 yaş altı sanatçılara eserlerini ücretsiz sergileme imkanı sunuyor. İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan 'Genç Sanat Mekan' için başvurular, çevrim içi olarak alınmaya başladı.

Sanat üretimi yapan gençlerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan sergileme alanı eksikliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Genç Sanat Mekan" ile karşılık buluyor. Projeyle, 30 yaş altı genç sanatçılara eserlerini ücretsiz olarak sergileme ve sanat dünyasında görünürlük kazanma imkanı sunuluyor.

Genç Sanat Mekan 2'nci dönem çağrısı kapsamında; resim, fotoğraf, dijital sanat ve heykel başta olmak üzere farklı disiplinlerde üretim yapan 30 yaş altı gençler, eserlerini sergilemek üzere başvuru yapabilecek.

İstanbul'da Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan mekan, genç sanatçıların üretimlerini doğrudan sanatseverlerle buluşturabilecekleri erişilebilir ve nitelikli bir alan sunuyor.

Modern sergileme altyapısına sahip olan Genç Sanat Mekan, farklı disiplinlerde üretim yapan gençlere kapılarını açarken, eserlerin görünürlüğünü artırarak genç sanatçıların sanat dünyasında yer edinmesine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından yapılacak başvurularla, farklı şehirlerden genç yetenekler aynı platformda buluşma imkanı yakalayacak.

30 yaş altındaki genç sanatçılar öğrenci, mezun ya da bağımsız üretici olarak bireysel veya ekip halinde başvuruda bulunabilecek. Adayların, eserlerine ait görselleri ve gerekli bilgileri eksiksiz şekilde sisteme yüklemeleri gerekiyor. Değerlendirme sürecinin ardından seçilen genç sanatçılar, eserlerini Genç Sanat Mekan'da sergileme hakkı elde ederken; aynı zamanda proje kapsamında hazırlanan kataloglarda, tanıtım çalışmalarında ve dijital arşivlerde yer alma fırsatına da sahip olacak.

Kaynak: DHA

