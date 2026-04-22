Barok Müzik Festivali'nde Genç Virtüöz Ağırlandı

22.04.2026 13:47  Güncelleme: 14:26
(İZMİR) - 18 yaşındaki genç virtüöz Eren Düzenli, 6. Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında AASSM'de sahne aldığı piyano resitaliyle izleyenleri büyüledi. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken sanatçı, İzmirlilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 6. Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında davet edilen piyanist Eren Düzenli, piyano resitali ile izleyenleri adeta büyüledi. Performansı ile hayranlık uyandıran ve henüz 18 yaşında olan genç piyanistin olağanüstü yeteneği ayakta alkışlandı. Ülkemizde düzenlenen birçok yarışmada birincilikleri bulunan genç piyanist Düzenli, uluslararası arenada adını ilk kez 8. Vigo Uluslararası Piyano Yarışması'ndaki sıradışı başarısı ile duyurdu. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konserler veren sanatçı, 6. İzmir Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirdiği konserde, birbirinden değerli eserlerle sanatseverlerin karşısına çıktı. Düzenli, yaklaşık bir saat süren konser ile İzmirlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Büyük yetenek olarak kabul edilen Eren Düzenli, piyano çalışmalarına Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda piyano sanatçısı ve eğitimcisi Sanem Berkalp ile devam ediyor.

