Genç Yazılımcılara Ödül Töreni - Son Dakika
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Genç Yazılımcılara Ödül Töreni

12.06.2025 17:23
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Sakarya'da düzenlenen Genç Yazılımcı Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince gençlerin dijital dünyadaki yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla düzenlenen "Genç Yazılımcı Proje Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, yazılımın hayatın her alanında yer aldığını, bu yarışmaların ve verilen ödüllerin de kıymetli olduğunu söyledi.

Gençlerin, gelecekte memleketin, milletin ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımları geliştirme kudretine ve kabiliyetine sahip olduğunu belirten Doğan, Türk gençlerinin savunma sanayinden sağlığa, tarımdan ticarete kadar her alanda yazılım geliştirmesinin yetenekli olduklarının göstergesi olduğunu anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının, kamu kurumlarının ve Büyükşehir Belediyesinin çocukların gelişimi için ciddi emek sarf ettiğini, kaynak ayırdıklarını dile getiren Doğan, "Gaye çocuklarımız iyi yetişsinler, geleceğe iyi hazırlasınlar. Bu memleketin milletin de ihtiyaçlarını görebilsinler. Bu yarışma vesilesiyle ben yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Burada atılan bu tohumların kökleştiğini ve ağaç olduğunu, çınar olduğunu göreceksiniz. Hayatımızın her alanda bunların çok anlamlı olduğunu fark edeceksiniz." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da gençlerin geleceğe hazırlayabilmenin yönteminin onlara kucak açmaktan, onların geleceğini şekillendirmekten ve proje sahnesinde onlara birer yer açmaktan geçtiğini anlattı.

Gençlerin üretmediğinde yarın kendi ayaklarının üzerinde duramayan, başkalarına el açan ve başkalarından medet bekleyen bir toplum oluşacağının altını çizen Alemdar, "Gençlerimizin önü açıldığında onların neler yaptığını savunma sanayinde çok net görebiliyoruz. ASELSAN'da, TÜSAŞ'ta ve Baykar'da gençlerimizin almış olduğu eğitim sonucunda ülkemiz başkalarına bağlı olmaktan kurtulup, şu anda dünyanın en dikkat çeken yıldızı haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı sadece bir slogan değil. Türkiye Yüzyılı bütün teknolojik gelişmeleri ve günün şartlarına göre savunma sanayi başta üzere her şeyi kendi ihtiyaçlarını ürettiği gibi dünyanın gidişatına yön veren, masada dışarıdan talimatlarla değil, masada bizatihi karar mekanizmasında olabilecek gücü ve iradeyi ortaya koydu. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sakarya'ya yapılacak bilim merkezinin ihalesinin yakın zamanda tamamlanacağını bildiren Alemdar, şöyle devam etti:

"Bilim merkezimizde gençlerimize kuluçka merkezi kuruyoruz. Bir kuluçka merkezi Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından kurulan, desteklenen, teşvik edilen ve gençlerimize her türlü imkan sunarak onların geleceğe proje üretmelerini, geleceğe yatırımlarıyla, oyunlarıyla artık dünya piyasalarında yerini almasını istiyoruz. İnşallah bunu en kısa süre içerisinde başlatıp bir yıl içerisinde de gençlerimizin hizmetine sunacağız."

Yarışmada, "Etik Hacker" kategorisinde birinci Yusuf Emre Karagül, ikinci Yavuz Selim Gündüz, üçüncü de Muhammed Berat Aktaş oldu. "Oyun geliştirme" kategorisinde ise Deep Lopers Takımı'ndan Abdullah Kaan Akdağ, Ömer Burak Özbey, Eymen Çapoğlu "Ulaşım ve temizlik" çalışmasıyla birinciliği, Emir Cesur "Çevre temizliği" çalışmasıyla ikinciliği, Oyun Craft Takımı'ndan Efe Gezer, Mustafa Mert Tezcan, Eray Erişir de "Su tasarrufu" çalışmasıyla üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Vali Doğan, Başkan Alemdar ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş verdi.

Kaynak: AA

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