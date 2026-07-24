Gencan: Edirne İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Gencan: Edirne İçin Çalışıyoruz

Gencan: Edirne İçin Çalışıyoruz
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Edirne Belediye Başkanı Gencan, siyasi kararları meclisle birlikte alacaklarını açıkladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi tercihlerini belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla yapacakları toplantıların ardından kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

Gencan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana Edirne için çalıştıklarını söyledi.

Önceliklerinin her zaman Edirne'ye hizmet olduğunu belirten Gencan, "Bu önceliğimizi kaybetmeden ve yitirmeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Gencan, yaşanan her türlü hukuksuzluğun karşısında olduklarını dile getirdi.

Son günlerdeki siyasi gelişmeler doğrultusunda bazı açıklamaların yapıldığını ifade eden Gencan, "Ben işimde gücümdeyim. Şehirle ilgili kararları alırken de siyaseten aldığımız kararlarda da her zaman meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla ortak hareket ediyoruz. Yeni bir süreç var önümüzde. Bu konudaki değerlendirmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ortak toplantılarımız bittiğinde de gerekli açıklamaları hem sizlerle hem Edirneli hemşerilerimizle paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Edirne Belediyesinden uyarı

Edirne Belediyesince, çöp konteynerlerinin dışına atık bıraktığı belirlenen 6 işletmeye toplam 22 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Emir ve Yasaklar Yönetmeliği gereğince çöp konteynerlerinin dışına atık bırakılmasının yasak olduğu belirtildi.

İşletmelerin atıklarını belirlenen kurallar doğrultusunda konteynerlerin içine bırakması gerektiği aktarılan açıklamada, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Denetimlerde kurallara aykırı şekilde konteynerlerin dışına atık bıraktığı tespit edilen işletmelerin uyarıldığı, aykırılığın devam etmesi halinde idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Son denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 6 işletmeye ayrı ayrı 3 bin 705 lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, kent temizliğinin korunması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği, kurallara aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşlara ikramda bulunuldu

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca vatandaşlara pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Cuma namazının ardından Gülşeni Aşık Efendi Dergahında "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası" Projesi kapsamında sunulan ikrama vatandaşlar ilgi gösterdi.

Pilav, ayran ve tatlı, Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ve kadın mahalle muhtarlarınca ikram edildi.

Büyüknalçacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikramın, sosyal yardımlaşma ruhunu gösterdiğini belirtti.

Projenin 6 yıldır aralıksız yürütüldüğünü ifade eden Büyüknalçacı, "Vatandaşlarımızın yardımlarıyla oluşturduğumuz imkanları yine vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Katkıda bulunanlara ve bunun devamını sağlamak için gayret eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığının Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında Edirne'ye gelen öğrenciler, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile Ayhan'ı ziyaret eden öğrenciler, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ayhan, ziyaret dolayısıyla öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Güvenlik, Güncel, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gencan: Edirne İçin Çalışıyoruz - Son Dakika

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