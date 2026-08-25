Gençler Bagajda Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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Gençler Bagajda Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Gençler Bagajda Tehlikeli Yolculuk Yaptı
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Şanlıurfa'da bagajda oturan genç, ani frenle yola düştü, aracın altında kalmaktan kurtuldu.

ŞANLIURFA'da hareket halindeki otomobilin bagajında oturan 2 gençten biri, sürücünün ani fren yapması sonucu yola düştü ve aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi 2348'inci Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 2 genç, tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Sürücünün hızla ilerlediği sırada ani fren yapması üzerine gençlerden biri yola savruldu. Yere düşen genç, aynı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtularak ölümden döndü. Yürekleri ağza getiren o anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan kazanın ardından ezilmekten son anda kurtulan genç ayağı kalkıp hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının kullandığı araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler Bagajda Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika

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