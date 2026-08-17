Gençler için 21,9 milyar lira aktarıldı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugüne kadar petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimizden Aile ve Gençlik Fonu'na aktardığımız kaynak 21,9 milyar lirayı aştı" açıklamasını yaptı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve milli enerji kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirleri gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Bugüne kadar petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimizden Aile ve Gençlik Fonu'na aktardığımız kaynak 21,9 milyar lirayı aştı. Sağladığımız bu imkanla 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz."