Gençler İçin Dijital Dönüşüm Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Gençler İçin Dijital Dönüşüm Paneli Düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine yönelik 'Dijital Dönüşüm Platformu Gençlik İnovasyonu ve Gençlikte Yapay Zeka ile Spor' konulu panel düzenledi. Etkinlikte yapay zeka teknolojilerinin spor gibi alanlardaki kullanımı konuşuldu.

27.02.2025 15:03
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine yönelik "Dijital Dönüşüm Platformu Gençlik İnovasyonu ve Gençlikte Yapay Zeka ile Spor" konulu panel düzenledi.

Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde "Dijital Dönüşüm Platformu Gençlik İnovasyonu ve Gençlikte Yapay Zeka ile Spor" konulu panel düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmayı hedefliyor. Programda spor gibi farklı alanlarda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı konuşuldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kongre Söyleşi Salonu ve Balıkesir Üniversitesi Kongre Söyleşi Salonu'nda düzenlenen programlar, Pınar Kaçar'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi'nden Siber Güvenlik Uzmanı Mert Oğur, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dr. Gizem Başkaya, Yapay Zeka Platformu Başkanı Ahmet Oktay, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Dr. Alev Gürtunca, Arş. Gör. Cemal Yüksel, Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Seyhan Hasırcı, Balıkesir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Okan Koç, Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Levent Karadağ, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yazıcı ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Volkan Gürses, yapay zeka teknolojileri üzerine sunumlar yaptı.

Dijital dönüşümün yaşama yansımalarının anlatıldığı etkinliğe, üniversite öğrencilerinin ilgisi de yoğun oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gençler İçin Dijital Dönüşüm Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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