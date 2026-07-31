Gençler İçin e-Rehberlik Sistemi - Son Dakika
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Gençler İçin e-Rehberlik Sistemi

Gençler İçin e-Rehberlik Sistemi
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Bakanlık, üniversite tercihleri için e-Rehberlik Sistemi'ni hayata geçirerek gençlere destek sunuyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz, geleceklerine yön verecek en kritik süreçlerden biri olan üniversite tercihinde bulunuyor. Bizler de bakanlık olarak onların yeteneklerini ve mesleki eğilimlerini bilimsel yöntemlerle analiz ederek kariyer planlamalarına destek oluyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite tercih döneminde kariyer planlaması konusunda kararsız kalan gençler için Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından e-Rehberlik Sistemi'nin hayata geçirildiğini duyurdu. e-Rehberlik Sistemiyle 15-29 yaş aralığındaki gençlerin; kişilik özellikleri, ilgi alanları, yetenekleri ve mesleki eğilimleri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek onların eğitim ve kariyer planlamalarına katkıda bulunuluyor. Gençlerin kendilerini bütün yönleriyle tanımalarına yönelik 'Kendini bil' mottosuyla geliştirilen e-Rehberlik Sistemi'ne 'e-rehberlik.gsb.gov.tr' adresi üzerinden ulaşılabilecek. e-Rehberlik Sistemi, gençlere seçmesi gereken mesleği sunmak yerine kişisel özelliklerine göre hangi alanlarda daha başarılı ve mutlu olabileceğine dair yol gösterici analiz rapor sunuyor. Sistemde kişilik, ilgi, yetenek, mesleki beceri, mesleki değer olmak üzere 5 farklı ölçme testi bulunuyor. Gençler bu testleri yanıtladıktan sonra kendilerine özel oluşturulan değerlendirme sonuçlarına ulaşabiliyor.

'GENÇLERİMİZİN YOL ARKADAŞI OLACAĞIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı yazılı açıklamada kariyer planlaması konusunda kararsız kalan gençler için e-Rehberlik Sistemi'nin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Gençlerimiz, geleceklerine yön verecek en kritik süreçlerden biri olan üniversite tercihinde bulunuyor. Bakanlık olarak gençlerin yetenekleri ve mesleki eğilimlerini bilimsel yöntemlerle analiz ederek kariyer planlamalarına destek oluyoruz. Bu doğrultuda, üniversite eğitimi almak üzere gün sayan gençlerin tercih sürecindeki kafa karışıklıklarını gidermek ve puanlarına en uygun bölümleri belirlemelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayı gençler ve aileleri için heyecanlı tercih maratonu başladı. Geleceklerini şekillendirecek bu kritik süreçte gençlerin yanında yer almak amacıyla e-Rehberlik Sistemi'ni hizmete sunduk. Bu sayede gençlerimiz hayallerindeki üniversiteye giden yolda kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en sağlıklı tercih listesini oluşturma imkanı yakalayacak. Üniversite tercih sürecinde gençlerimizin yol arkadaşı olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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