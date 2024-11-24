Gençler Sabah Namazı Buluşmasında

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Niğde'nin Bor ilçesinde gençler, Sabah Namazı Buluşmaları programında bir araya geldi.

Bor Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında gençler, Fatih Camisi'nde buluştu.

İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ın da katıldığı programda, sabah namazının ardından caminin imam hatibi Erkan Çelik tarafından gençlere namazın önemi ve İslami değerler üzerine vaaz verildi.

Programın ardından çorba ikram edildi.