Gençler Sait Faik'i Anlatıyor

Sakarya'da lise öğrencileri, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin anlatımı için buluştu.

Yazar Fahri Tuna'nın organize ettiği, İl Milli Eğitim ile İl Kültür ve Turizm müdürlüklerinin destekleriyle Sakaryalı şair ve yazarların gençler tarafından daha yakından tanınması ve okunması amacıyla Sakarya Müzesi bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 6 liseden 17 öğrenciye, Abasıyanık'ın 17 eseri dağıtıldı. Öğrenciler okudukları eserlerin anlatımını yaptı.

Fahri Tuna, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Adapazarı'nın yetiştirdiği Abasıyanık'ın vefatının 72. yılı kapsamında "Adapazarı Gençleri Sait Faik'i Okuyor" etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Tuna, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı şehrin yazarlarından Abasıyanık öykülerini okuyarak kutladıklarını ifade etti.

Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar da katıldı.