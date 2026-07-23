Şehzadeler'de Gençler, Kurşunlu Han'da Sanatla Buluştu

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi'nin Kurşunlu Han'da düzenlediği "Atölye Günleri" kapsamında gerçekleştirilen Şönil Magnet Yapımı Atölyesi'nde gençler, hayal güçlerini kullanarak özgün tasarımlar ortaya koydu.

Sanatı kentin her kesimine ulaştırmayı ve yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Şehzadeler Belediyesi, "Atölye Günleri" programları ile üretken buluşmalara bir yenisini daha ekledi. Daha önce çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen etkinliklerin ardından bu kez odak noktası gençler oldu.

GENÇLERİN ELLERİNDE RENKLİ TASARIMLAR HAYAT BULDU

Yoğun ilgi gören Şönil Magnet Yapımı Atölyesi'nde gençler, esnek ve renkli şönil malzemelerini hayal güçleriyle harmanlayarak birbirinden özgün magnet tasarımlarına imza attı. Tarihi mekanda el becerilerini sergileyen gençler, keyifli zaman geçirerek sosyalleşme imkanı buldu.