Gençler Yeni Döneme Hazırlanmalı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Çam, geçmişin tecrübelerinin tek başına yeterli olmadığı, yeni neslin, yeni teknolojiler ve iletişim kanalları kullanarak farklı bilgilere ve tecrübelere ulaşması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın bilgiye erişimi kolaylaştırdığı, ancak bunun ötesinde gençlerin rekabette avantaj sağlamak için farklı parametreler bulması gerektiğini belirten Çam, "Hiçbir şey artık eskisi kadar kolay değil ama aynı zamanda da o kadar kolay. Tamamen siber savaşların, teknolojik üstünlüklerin, savunma sanayinin, silah sanayinin kullanıldığı bir noktada birtakım farklı parametreler, birtakım farklı ilişkiler var. Onları doğru bir şekilde okumanız gerekiyor. İşte o zaman yeni nesilde, sizin neslinizde sadece bir üniversite bitirmekle kalmıyor, aynı zamanda evrensel mekanizmanın içinde doğru yaklaşımları, doğru stratejiler üretmesi gerekiyor." dedi.

Bugünkü dünya sisteminde yeni bir dünya düzeni başladığını dile getiren Çam, şöyle konuştu:

"Etrafımızdaki yaşanan acı hadiselere, katliamlara, soykırımlara, Filistin'deki mağduriyetlere, Ukrayna savaşına, Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan hadiselere bakıldığında ülkemiz şu anda huzur ve barış içinde çocuklarımız, gençlerimiz okullarına gidiyor, ticaret hayatı yürüyor. Petrol fiyatları çıksa da büyük bir ekonomik mücadeleyle stabilite sağlanma çabası başarıyla devam ediyor. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? İşte bundan sonraki süreçte Türkiye'nin bütün yeni nesli yepyeni birtakım adımları atması gerekiyor. Dünyadaki bu dönem kapanırken yepyeni bir dönem açılıyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu gibi diğer bütün imparatorluklar Avrupa'da bir zincirleme çöküş içine girdi. İşin doğasında belki biraz o vardı ama biraz da birtakım mücadeleleri daha önde götürenlerin kaybetmemiş olması, diğerlerini de kaybetmiş olması."

Zaman geçtikçe gençlerin sisteme gireceğini, çok farklı bir dünya sistemiyle yarışılacağına işaret eden Çam, "O zamana kadar da bileklerinizdeki sistemlerinizi, teçhizatınız yani altın bileziklerinizin sayısını, eğitimlerinizi, öğretilerinizi artırmanız önemli. Dil tecrübeniz, teknolojik üstünlüğünüz, iletişim becerileriniz, düşünme, zeka geliştirme becerileriniz ve en önemlisi dolduruşa gelmeme. Görünenle değil, görünmeyen mekanizmalarla da kafa yorma, uğraşma çabalarınızı, gayretlerinizi inşallah daha da artırmanız çok önem teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ve TÜGVA İl Başkanı Batuhan Dinlemez de programda konuşma yaptı.

Programa, Vali Hüseyin Çakırtaş, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.