Gençlerden 'Hamam Böceği' Protestosu - Son Dakika
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Gençlerden 'Hamam Böceği' Protestosu

20.07.2026 11:24
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Hindistan'da gençler, Eğitim Bakanı Pradhan'ın istifasını talep etmek için protesto düzenledi.

YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant'ın tartışma yaratan açıklamalarına tepki olarak gençler tarafından kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" (Cockroach Janta Party) adlı siyasi hareketi destekleyen binlerce kişi, Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin "kamu düzenini korumak amacıyla" izin vermemesine karşın Parlamento'ya yürümek isteyen binlerce gösterici, başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Yürüyüşleri engellenen göstericiler, ülkede mayıs ayında yapılan ancak soruların sızdırıldığı suçlamaları nedeniyle iptal edilen tıp fakültesi giriş sınavının 21 Haziran'da tekrar düzenlenmesiyle ilgili Eğitim Bakanı Pradhan'ı istifaya çağırdı.

Göstericiler, Eğitim Bakanı Pradhan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı sloganlar attı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, güvenlik barikatlarını aşmaya çalışan bazı göstericilere polis coplarla müdahale etti.

Hamam Böceği Halk Partisi Sözcüsü Saurav Das, Hindistan Sağlık Bakanı Jagat Prakash Nadda ile görüştüğünü belirterek, bunun hükümetle kurdukları ilk temaslardan biri olduğunu ifade etti.

Hükümet ise görüşmeyi henüz doğrulamadı.

Hamam Böceği Halk Partisi destekçileri, Hindistan'da mayıs ayında yapılan ancak soruların sızdırıldığı suçlamaları nedeniyle iptal edilen tıp fakültesi giriş sınavının 21 Haziran'da tekrar düzenlenmesine karşı bir aydır zaman zaman gösteriler düzenliyor.

"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Kant, sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" geniş destek görüyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, soruların sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer alıyor.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.

Kaynak: AA

Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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