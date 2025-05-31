Gençlerden Hastane Duvarlarına Sanat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlerden Hastane Duvarlarına Sanat

Gençlerden Hastane Duvarlarına Sanat
31.05.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gevaş'ta genç gönüllüler, devlet hastanesi duvarlarını çocuklar için çizgi film karakterleriyle süsledi.

Van'ın Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, devlet hastanesi duvarlarını hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi gönüllüsü 20 genç, ilçede hizmete yeni açılan Gevaş Devlet Hastanesi binasının duvarlarını güzelleştirmek amacıyla çalışma başlattı.

Boya ve fırçalarını alarak hastaneye gelen gençler, çocuk servisinin bulunduğu alanlara sevilen çizgi film karakterleri ve masal kahramanlarını, kadın hastalıkları ve doğum bölümü ile diğer polikliniklerin koridorlarına ise hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimler çizdi.

Yaklaşık bir ay süren çalışmayla hastane duvarlarını renklendiren gençler, yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışmasıyla hasta ve yakınlarını sevindirdi.

"Önceliği çocuk servisine verdik"

Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, AA muhabirine, gönüllülerle hastane ve okullarda etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Hastaneyi güzelleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Ergenç, şunları kaydetti:

"Hastanemiz yeni yapıldı, biz de katkı sunmak istedik. 20 kişilik gönüllü ekibimizle hastaları ve çocukları mutlu etmek için hastane duvarlarını çizgi film ve masal karakteriyle süsledik. Gönüllülerimizle birçok etkinlik düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Hasta ziyaretleri yaptık, hasta çocuklara oyuncaklar hediye ettik. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hasta ve hasta yakınları mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. Bu durum bizi çalışmaya çok teşvik ediyor."

Gençlik lideri Necat Kaçmaz ise "Resim atölyemizde eğitim alan gençlerimiz güzel bir farkındalık çalışmasına imza attı. Yapımı yeni tamamlanan hastanemizde çizim ve boyama çalışması gerçekleştirdik. Önceliği çocuk servisine verdik. Çocuklar korktukları için hastaneye gelmek istemiyorlar. Biz de bu durumun önüne geçmeye çalıştık. Çizdiğimiz resimlerle çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı amaçladık." diye konuştu.

Hastane duvarlarını çocuklar için renklendirdiklerini dile getiren gönüllü resim öğretmeni Yunus Kaplan da "Çocukların hastane korkularını yenmesi ve biraz daha rahat hissetmeleri için çizimler yaptık. Arkadaşlarla eğlenerek bu işi tamamladık. İnşallah daha güzel işler yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Gençlik, Hastane, Güncel, Sanat, Yaşam, Çocuk, Gevaş, Spor, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerden Hastane Duvarlarına Sanat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:09:19. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerden Hastane Duvarlarına Sanat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.