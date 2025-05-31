Gençlerden Hastane Duvarlarına Sanat

Van'ın Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, devlet hastanesi duvarlarını hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi gönüllüsü 20 genç, ilçede hizmete yeni açılan Gevaş Devlet Hastanesi binasının duvarlarını güzelleştirmek amacıyla çalışma başlattı.

Boya ve fırçalarını alarak hastaneye gelen gençler, çocuk servisinin bulunduğu alanlara sevilen çizgi film karakterleri ve masal kahramanlarını, kadın hastalıkları ve doğum bölümü ile diğer polikliniklerin koridorlarına ise hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimler çizdi.

Yaklaşık bir ay süren çalışmayla hastane duvarlarını renklendiren gençler, yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışmasıyla hasta ve yakınlarını sevindirdi.

"Önceliği çocuk servisine verdik"

Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, AA muhabirine, gönüllülerle hastane ve okullarda etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Hastaneyi güzelleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Ergenç, şunları kaydetti:

"Hastanemiz yeni yapıldı, biz de katkı sunmak istedik. 20 kişilik gönüllü ekibimizle hastaları ve çocukları mutlu etmek için hastane duvarlarını çizgi film ve masal karakteriyle süsledik. Gönüllülerimizle birçok etkinlik düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Hasta ziyaretleri yaptık, hasta çocuklara oyuncaklar hediye ettik. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hasta ve hasta yakınları mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. Bu durum bizi çalışmaya çok teşvik ediyor."

Gençlik lideri Necat Kaçmaz ise "Resim atölyemizde eğitim alan gençlerimiz güzel bir farkındalık çalışmasına imza attı. Yapımı yeni tamamlanan hastanemizde çizim ve boyama çalışması gerçekleştirdik. Önceliği çocuk servisine verdik. Çocuklar korktukları için hastaneye gelmek istemiyorlar. Biz de bu durumun önüne geçmeye çalıştık. Çizdiğimiz resimlerle çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı amaçladık." diye konuştu.

Hastane duvarlarını çocuklar için renklendirdiklerini dile getiren gönüllü resim öğretmeni Yunus Kaplan da "Çocukların hastane korkularını yenmesi ve biraz daha rahat hissetmeleri için çizimler yaptık. Arkadaşlarla eğlenerek bu işi tamamladık. İnşallah daha güzel işler yapacağız." dedi.