Gençlere Gelecek Eğitimi: Adana\'da Motivasyon Semineri Düzenlendi

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Kurs Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler için "Kendi Geleceğini İnşa Etmek" başlıklı bir eğitim düzenledi. Eğitimde gençlere hitap eden Başkan Zeydan Karalar, "Sizlere güveniyorum, inanıyorum sizlerin başarısı ülke için bizler için benim için aileniz için en çok da kendiniz için çok önemli" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Kurs Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, "Kendi Geleceğini İnşa Etmek" konulu motivasyon ve hedef belirleme eğitimine katıldı. Çukurova Üniversitesi Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök'ün konuşmacı olduğu eğitimde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gençlere hitap ederek, tecrübelerini ve görüşlerini paylaştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen eğitimde, gençlere çok güvendiğini belirten Karalar, şöyle konuştu:

"Gençlere güveniyor ve inanıyorum. Ülkenin yükselişi gençlerin yükselişi ile mümkün olacaktır. Gençler, ülkenizi sevin! Biz okul sıralarında ülke sevgisinin, yurttaşlığın, ülkenin sorunlarının ne olduğunu öğrendik. Çok sayıda gencimiz yurtdışına çıkıyor. Çok yazık. Devlet bizim gelişmemiz için olanaklar sağlıyor. Dolayısıyla bizim, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var, ülkemizi sevmek durumundayız. Kendimizi yükseltirken devletimizin de yükselmesini sağlıyoruz. Bunu unutmamalıyız. Ne kadar genç beyin ülkemizde kalırsa, ülkemiz de o oranda gelişir. Ben, hiçbir şartta bu ülkeyi bırakıp gitmek istemedim. Hepimizin bu ülkeye borcu var.

Zamanında çalışın, kendinize inanın, meslek seçimini doğru yapın. Sadece son yılınızda ders çalışmaya yüklenmeyin. Can kulağı ile dersi derste dinleyin. Ders çalışmak bir süreç. Ders, derste öğrenilir. Dersi derste dinleyip, matematiğin, fiziğin, tüm derslerin temelini on bir yıllık eğitim boyunca alırsanız, son yıla zaten çok fazla yükünüz kalmaz. Geriye kalan zamanı tekrar yaparak, soru çözerek geçirirsiniz. İşi son yıla bırakmak doğru bir yöntem değil. 11 yıl boyunca bize verileni depolasak işimiz daha kolay olacak."

Ekonomik kriz büyüdükçe vatandaşın çözüm için belediyelere daha sık başvurduğunu aktaran Başkan Karalar, ücretsiz kurslarla, fırsat eşitliği sağlamaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

İkinci halk kütüphanesi kente kazandırılacak

Son olarak başarının iki sırrının olduğunu; birincisinin kendine inanmak, diğerinin ise seçilen meslek ne olursa olsun, işini severek yapmak olduğunu anlatan Karalar, İnce Memed Halk Kütüphanesi'ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, en kısa sürede ikinci halk kütüphanesinin kente kazandırılacağını duyurdu. Karalar, "Sizlere güveniyorum, inanıyorum sizlerin başarısı ülke için, bizler için, benim için, aileniz için, en çok da kendiniz için çok önemli" diye konuştu.