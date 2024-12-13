Gençlerin Yeni Buluşma Noktası: Genç Akademiler - Son Dakika
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Gençlerin Yeni Buluşma Noktası: Genç Akademiler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Genç Akademiler, Kasım ayında 22 bin öğrencinin tercih ettiği modern çalışma alanları sunarak gençler için ideal bir ortam oluşturuyor.

13.12.2024 16:55  Güncelleme: 17:15
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Gençlerin yeni durağı: Genç Akademiler

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Kasım ayında 22 bin öğrenci genç akademileri tercih etti

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hayata geçirdiği Genç Akademiler, gençlerin yeni buluşma noktası haline geldi. Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent'te hizmet veren bu modern merkezler; öğrencilere, akademisyenlere ve öğretmenlere ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Kasım ayında 22 bin öğrenci bu Gençlik Akademilerinden faydalandı.

Eğitim ve sosyal yaşam dört noktada destekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Genç Akademiler, öğrencilere konforlu ve çağdaş bir çalışma ortamı sağlıyor. Çalışma alanlarının yanı sıra sesli ve sessiz kütüphaneler, bireysel ve grup çalışma alanları, müzik odaları, sanat atölyeleri, pilates ve yoga salonları, çok amaçlı etkinlik alanları, masa tenisi, dart, langırt gibi oyun alanları ve ücretsiz internet hizmeti veriyor.

Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte sınavlara hazırlanan gençler için ideal bir ortam sunan akademilerden, öğretmenler ve akademisyenler de faydalanabiliyor.

Üyelik işlemi için ise gerekli tek şey öğrenci kimlik kartı.

Bir ayda 22 bin katılım oldu

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, sadece Kasım ayında bu merkezlere 22 bin girişin gerçekleştiğini söyledi.

Demir, "15-35 yaş arası gençlerimize hitap eden akademilerimizde bireysel ve grup çalışma alanları, toplantı salonları ve farklı etkinlik bölümleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin görüşleri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yaparak hizmet kalitemizi artırıyoruz. Ankara'da okuyan tüm gençlerimizi akademilerimize bekliyoruz" dedi.

Gençlerin buluşma noktası

Kütüphaneler Sorumlusu Can Çelik ise Genç Akademilerin açıldığı günden itibaren gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Sesli ve sessiz çalışma alanları, zengin bilgi kaynakları ve teknolojik altyapımızla gençlerimize keyifli bir çalışma ortamı sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Ankara, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerin Yeni Buluşma Noktası: Genç Akademiler - Son Dakika

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