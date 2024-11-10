Gençlerle Ayva Hasadı Etkinliği

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi, ayva hasadına katıldı.

Pamukova ilçesinde düzenlenen "Gençlerle Tabiatta Buluşma" etkinliğinde, Boyraz, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesinden yaklaşık 100 öğrenci doğa yürüyüşü yaptı, ayva hasat etti.

Boyraz, AA muhabirine, 7 yıldır öğrencilere yönelik program yaptıklarını söyledi.

Bugün ayva hasadı gerçekleştirdiklerini anlatan Boyraz, "Gençler bizim için her şeydir. Türkiye dünden çok iyidir, yarın da daha iyi olabilmesi için gençlere bu imkanları sunmamız, her alanda destek vermemiz lazım. Toplam 200 bin üniversite öğrencisiyle bu tip etkinlik yaptık. Hedefimiz bu rakamı yükseltmek." dedi.

Boyraz, gençlerle TUSAŞ'a gidip oradaki çalışmaları yerinde gördüklerini aktararak, "Orada çalışanların yaş ortalaması 24-25. Bu çocukları oralara götürmek, ufuklarını açmak noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Milletvekili Kaya da tabiatla alakalı faaliyetlerin öğrencileri mutlu ettiğini gördüklerini belirterek, "Onlarla kaynaşmak, geleceğe dönük ideallerini konuşmak, rol model olabileceğimiz konular varsa yardımcı olmak adına bu programları yıllardır yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Pamukova Belediye Başkanı Akın ise hem yörenin tanıtılması hem de diğer bölgelerle kaynaşması açısından güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini kaydetti.

Öğrenci Sena Ezgi, etkinlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, doğa yürüyüşü yaptıklarını ve ayva hasadı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Öğrenci Ömer Faruk Gürsoy da güzel etkinlik olduğuna vurgulayarak, "Biraz hengameden uzaklaşmış olduk. Böyle çok fazla dersler üst üste geliyordu. Güzel aktivite oldu." dedi.