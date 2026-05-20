Gençlerle Gazetecilik Tecrübeleri Paylaşımı

GAZETECİLER, GENÇLERLE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 'Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026' programı, açılış konuşmalarının ardından farklı oturumlarla devam etti. SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş, 'Hakikati kim, nasıl koruyacak?' başlıklı konuşma yaptı. Zirve kapsamındaki ilk oturumda 'Hakikat ve Haber: Gazetecilikte Saha Deneyimi' konusu ele alındı. İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Kasım İleri ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Deniz Demir moderatörlüğündeki oturumda; DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun ile gazeteciler Mustafa Kartoğlu, Mücahit Eker ve Nazlı Çelik, gençlerle tecrübelerini paylaştı. Aslan Değirmenci moderatörlüğündeki 'Dijital Medyada Dezenformasyon ve Yeni Nesil İçerik Ekosistemi' başlıklı ikinci oturumda ise gazeteciler Doğukan Gezer, Ömer Faruk Görçin, Hamza Özdemir ve Yasin Tekşen konuştu.