Gençlerle Sağlık Mesleği Üzerine Konuşma - Son Dakika
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Gençlerle Sağlık Mesleği Üzerine Konuşma

Gençlerle Sağlık Mesleği Üzerine Konuşma
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Bakan Memişoğlu, gençlerle eğitim ve sağlık mesleğinin sorumluluklarını değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Üniversite Tercih Destek Programı'nda gençlerle bir araya gelerek, eğitim hayatı, meslek seçimi ve sağlık mesleğinin taşıdığı sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, İstanbul'daki programda yaptığı konuşmada, gençlerin bilgiye erişim imkanlarının geçmiş nesillere göre daha güçlü olduğuna dikkati çekti.

Gençlerin daha donanımlı ve başarılı olmasını istediklerini belirten Memişoğlu, "Sizler bizden daha iyi olacaksınız ki bu ülke daha iyi olsun, hep birlikte daha güçlü bir geleceği inşa edelim." ifadesini kullandı.

İdeal sahibi olmanın kişisel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından belirleyici olduğunu anlatan Memişoğlu, "İdealizm mutluluktur. Mutluluk sadece makam, mevki ya da para değildir. Mutluluk, insanın idealini gerçekleştirmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, iyiliğin ve üretmenin toplumların gelişmesindeki en önemli değerler arasında yer aldığını belirterek, farklılıkların ayrışma değil birlik ve beraberlik için zenginlik olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Programda meslek seçimine ilişkin soruları da yanıtlayan Memişoğlu, hekimlik mesleğini tercih etme sürecini gençlerle paylaştı.

Sağlık mesleğinin fedakarlık ve adanmışlık gerektirdiğini vurgulayan Memişoğlu, "Sağlıkçı olmak 24 saat devam eden bir meslektir. İnsanların derdiyle dertlenebilmeyi, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmayı gerektirir." açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin yalnızca bir meslek olarak değil, bir hayat biçimi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin gelişiminin ancak çalışan, üreten ve birlikte hareket eden gençlerle mümkün olacağına dikkati çeken Memişoğlu, "Tutanlarla, eleştirenlerle veya hiçbir şey yapmayıp sadece konuşanlarla uğraşmayacağız. Size tavsiyem, bu ülkenin koşanların kazandığı ülke olması için siz de koşun, tutmayı değil koşmayı öğrenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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