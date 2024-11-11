Gençlik Buluşması Suşehri\'nde

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Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, "Gençlik Buluşması" programı kapsamında ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda konuşan Kayaoğlu, üniversite öğrencilerinin ilçenin misafiri olduklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin yurdun çeşitli yerlerinden ilçeye geldiklerini belirten Kayaoğlu, "Aileleriniz sizleri bizlere emanet etti. Bizler de sizler için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek, gerek yerel yönetim olarak gerekse Suşehri halkı olarak her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Öğrencilerden gelen soru ve talepleri de dinleyen Kayaoğlu, ilçenin bazı bölgelerine ücretsiz internet kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kayaoğlu, "Gençlik Buluşması" toplantılarını bundan sonra daha geniş kapsamlı olarak düzenleyeceklerini dile getirdi.