Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, "Gençlik Haftası Etkinlikleri"ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, "Gençlik Haftası Etkinlikleri"ni değerlendirdi Açıklaması

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, "Gençlik Haftası Etkinlikleri"ni değerlendirdi Açıklaması

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Bakanlığımız ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonumuzun ortaklığında gerçekleşecek etkinlikler kapsamında toplumumuzda hem hareketliliğe ilişkin farkındalık oluşturmak istiyoruz hem de gençlik merkezlerinin sunduğu fırsatların...

16.05.2024 16:34
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Bakanlığımız ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonumuzun ortaklığında gerçekleşecek etkinlikler kapsamında toplumumuzda hem hareketliliğe ilişkin farkındalık oluşturmak istiyoruz hem de gençlik merkezlerinin sunduğu fırsatların gençlerimiz tarafından bilinmesini ve daha farkına varılmasını hedefliyoruz." dedi.

Efendioğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençler ve sporcular için özel bir dönem olan Gençlik Haftası'nın dün Anıtkabir ziyaretiyle başladığını ifade etti.

Hafta boyunca 81 ilde hem gençler hem de sporcular için çok özel programlar düzenleneceğini dile getiren Efendioğlu, "Özellikle 19 Mayıs günü 81 ilin kent meydanlarında gerçekleşecek gençlik spor festivallerimiz bizim için bu yıl önemli bir yer tutuyor. Bakanlığımız ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonumuzun ortaklığında gerçekleşecek etkinlikler kapsamında toplumumuzda hem hareketliliğe ilişkin farkındalık oluşturmak istiyoruz hem de gençlik merkezlerinin sunduğu fırsatların gençlerimiz tarafından bilinmesini ve daha farkına varılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Efendioğlu, bu yılın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından "hareketlilik" yılı ilan edildiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl ilk kez 19 Mayıs gününü Gençlik Spor Festivalleriyle taçlandırmayı planladık. Bu yıl gerçekleştirilecek Gençlik Spor Festivalleri kapsamında şehir meydanlarına mini spor alanları kurulacak. Okçuluktan curlinge, futboldan basketbola kadar pek çok farklı branşlarda hem halkımızın hem de gönüllülerimizin spor olanaklarını deneyimlemesini hem de orada sporla alakalı bir farkındalık oluşmasını hedefliyoruz. Bununla beraber gençlik merkezlerimizin gençlere sunduğu imkanların, fırsatların, olanakların da kurulacak stantlar vasıtasıyla daha iyi anlatılmasını ve tanıtılmasını hedefliyoruz."

"Bizler için önemli ve heyecan verici bir hafta"

"Temsilci Genç Programı" hakkında da bilgi veren Efendioğlu, şunları kaydetti:

"81 il, KKTC ve kardeş ülke Azerbaycan temsilen gelen temsilci gençlerimiz, Milli Mücadele rotasını takip ederek Samsun'da buluştular. Oradan Amasya, Sivas ve en sonunda da yarın akşam itibarıyla Ankara'ya ulaşacaklar. Burada gerçekleştirilecek programlar kapsamında hem Meclis Başkanımızı ziyaret edecekler hem de Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak tarafından kabul edilecekler. Bu program aslında Milli Mücadele ruhunu da daha geniş bir tabana yaymak amacıyla düzenleniyor. 18 Mayıs günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir grup seçkin ve başarılı genç ve sporcuyu kabul edecek. Bu program kapsamında da ilk kez Bakanlığımız tarafından bestelenmiş ve hazırlanmış olan 19 Mayıs Marşı da görücüye çıkacak diyebiliriz. Bizler için önemli ve heyecan verici bir hafta."

GSB Gençlik Kamplarının başvuruları başladı

Bakan Osman Aşkın Bak'ın GSB Gençlik Kamplarının başvuruları başladığının açıkladığını vurgulayan Efendioğlu, "Bu yıl kamplarımızda toplam 220 bin gencimizi ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. 81 ilden gelen geçlerimiz hem doğayla hem de denizle buluşacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kamplarımızın içeriği yine dolu dolu olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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