Gençlik Merkezi Öğrencilerle Buluştu

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Dörtyol ilçesinde, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret etti.

Etkinlikte, katılımcılar sohbet ettikleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi, oyunlar oynadı.