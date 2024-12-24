Gençlik Politika Belgesi Çalıştayı Adana\'da

Güncel

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Çukurova Yurdu'nun konferans salonunda düzenlenen programda, gençlerin, Türkiye'nin en önemli potansiyellerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin genç nesillerle geleceği parlak bir ülke olduğunu belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Ülkemizin en önemli potansiyeline inanıyoruz. Dolayısıyla gençlerimizi soyutlayarak, yok sayarak oluşturulan hiçbir politikanın, çözüm önerisinin ve vizyon belgesinin ülkemizin geleceğine yönelik olarak kalıcı çözümler olabileceğine inanmıyoruz."

Açılış konuşmasının ardından çalıştay kapsamında atölyeler yapıldı.

Atölyelerde, öğrencilere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim", "Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Gençlik Bilgilendirmesi", "Gençlik ve Sağlığı", "İstihdam ve Girişimcilik", "Katılım ve Sivil Toplum", "Sosyal Kapsayıcılık" ile "Uluslararası Gençlik Çalışmaları" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve akademisyenler de katıldı.