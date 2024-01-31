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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çevre-yaşam, haber, spor, deprem ve Gazze kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi. Yerlikaya, Ömer Sercan Karkuş'un 'Mete'nin nişanı', Sidar Can Eren'in 'Yoldaş', Mahmut Serdar Alakuş'un 'Gökyüzü akrobasisi', Muhammed Enes Yıldırım'ın 'Hepimiz birimiz için' ve Ashraf Amra'nın 'Yanımda ol anne' fotoğraflarını seçti.

31.01.2024 14:25
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yerlikaya, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "çevre-yaşam", "haber", "spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un objektifine yansıyan "Mete'nin nişanı" isimli kareyi beğenen Yerlikaya, çevre-yaşam kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", haber kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını tercih eden Yerlikaya, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" isimli fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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