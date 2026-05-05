Bakan Bak'tan Karate Sporcusu Poyraz İçin Destek Açıklaması

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın Kuyucak'ta belediye tarafından mağdur edildiğini belirttiği genç sporcu Poyraz'ın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen karate antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın Kuyucak'ta yaşanan sporcu mağduriyetine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Kuyucak'ta belediye tarafından mağdur edilen genç sporcumuz Poyraz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirdiğimiz karate antrenörümüz eşliğinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir. Hiçbir gencimizin emeğinin, azminin ve hayallerinin sahipsiz kalmasına izin vermeyiz. Ülkemizin her köşesindeki sporcularımızı en güçlü imkanlarla desteklemeye, onların yolunu açmaya kararlılıkla devam edeceğiz."