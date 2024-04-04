Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Furkan Özbek'i Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılması dolayısıyla tebrik etti

2024 Renault Captur Modeli Dünya Lansmanıyla Tanıtıldı

Renault Captur, makyajlı versiyonuyla güncellendi. Yeni teknolojik donanımlar, geniş iç mekan ve çift renkli gövde gibi özellikler sunan araç, beş farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni Captur, daha zarif ve sportif bir görünüm sunarken, iç mekanı da modernize ediyor. Ayrıca, sürüş modları ve yeni nesil sürüş yardımcılarıyla güvenlik ve konfor da artırılmış durumda.