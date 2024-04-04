Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Furkan Özbek'i Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılması dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Furkan Özbek'i Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılması dolayısıyla tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanmasını kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında Özbek'e başarılar diledi ve ülkemizi temsil edeceği oyunlarda başarılı olmasını temenni etti.

04.04.2024 22:19  Güncelleme: 22:20
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, " Tayland'ın Phuket şehrinde düzenlenen Dünya Kupası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden ve toplamda kaldırdığı 341 kilo ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli haltercimiz Muhammed Furkan Özbek'i canıgönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Furkan Özbek'i Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılması dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika

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