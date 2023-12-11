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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hakem saldırısını kınadı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hakem saldırısını kınadı

Bakan Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Türk futboluna yakışmayan bu görüntülerin sahalarda olmasını istemediğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hakem saldırısını kınadı
11.12.2023 - 23:31,
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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