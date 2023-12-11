Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hakem saldırısını kınadı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.
Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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