Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, Ankara'da yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonunun Ankara'da yapılan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."